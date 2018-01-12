Брестского блогера Сергея Петрухина вызывают в милицию.

Как сообщил БелаПАН Петрухин, 11 января, когда он спустился на первый этаж здания, где был на пресс-конференции по поводу строительства под Брестом аккумуляторного завода, к нему подошел сотрудник милиции и вручил повестку. Из нее следовало, что 12 января в 15.00 Петрухин должен явиться в Ленинский РОВД Бреста в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.

«Я перепутал время и сегодня пришел туда раньше. Зная из СМИ, что в этом райотделе в минувшем году сотрудники милиции избили редактора портала «Реальный Брест» Дениса Марука, решил не заходить в кабинет до получения письменной гарантии от начальника РОВД, что в отношении меня не будет неправомерно применена физическая сила», — дополнил Петрухин.

По его словам, после того как он ушел из РОВД, ему несколько раз звонил участковый инспектор милиции. Он говорил, что начальник РОВД гарантирует Петрухину безопасность.

«Я сказал, что без письменной гарантии боюсь заходить в данный райотдел милиции. В повестке не указано, по какой статье ведется административной процесс, на меня не составляли никаких протоколов, — отметил Петрухин. — Но настойчивость, с которой звали в милицию, дает основания полагать: меня хотят изолировать, чтобы я прекратил рассказывать о событиях, которые разворачиваются вокруг начатого под Брестом строительства аккумуляторного завода».

Петрухин освещает в своем видеоблоге «Народный репортер» ход сбора подписей в регионе за приостановление строительства этого завода, проведение независимой экологической экспертизы и повторных общественных обсуждений.