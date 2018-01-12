Сборная Беларуси с победы стартовала на мужском чемпионате Европы по гандболу

12 января в Хорватии стартовал мужской чемпионат Европы по гандболу. В своем первом матче на турнире сборная Беларуси в группе В одержала победу над командой Австрии — 27:26 (14:12, 13:14).

Фото cro2018.ehf-euro.com

Мячи у белорусов забросили: Кулеш – 7, Пуховский – 5, Рутенко, Юренок – по 4, Королек, Гарбуз, Шилович – по 2, Карвацкий, Баранов – по 1.

Отметим, что сборная Беларуси не стартовала с победы на топ-турнире с 1994 года. С того времени белорусы сыграли на трех чемпионатах Европы и четырех чемпионатах мира.

На ЧЕ-1994 сборная Беларуси заняла 8-е место, что является лучшим показателем в истории команды, пишет Tribuna.