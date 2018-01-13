Правительство внесло ряд изменений в правила приема учащихся в учреждения профтехобразования

Совет министров Беларуси внес коррективы в Правила приема лиц для получения профессионально-технического образования (постановление № 19 от 11 января 2018 года).

По информации пресс-службы правительства, согласно документу в случае невозможности прибытия поступающего в приемную комиссию по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные обстоятельства) документы может подавать его законный представитель. Решение о степени уважительности причины на основании представленных документов принимает приемная комиссия.

Кроме того установлены условия для продления сроков приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав учащихся. К примеру, они могут быть продлены руководителем учреждения образования по согласованию с учредителем до 15 сентября текущего года, если до конца срока приема документов количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше контрольных показателей приема.

Абитуриенту предоставляется возможность получить образование по родственной специальности, если нет возможности получить образование по избранной.

Совмин внес также изменения в собственное постановление от 19 июля 2011 года № 972 «О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров». В частности, упразднена необходимость согласования с облисполкомами, Мингорисполкомом заказа на подготовку кадров в учреждениях среднего специального и высшего образования, сформированного госорганами.

Постановление Совмина вступило в силу со дня его принятия.

Фото: vitebsk.info