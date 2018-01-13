Максим Мирный и Филип Освальд проиграли в финале теннисного турнира в Окленде

Максим Мирный (43-е место в парном рейтинге) и австриец Филипп Освальд (49) в финале теннисного турнира в новозеландском Окленде (призовой фонд 501.345 долларов США) проиграли соотечественнику Освальда Оливеру Мараху (18) и хорвату Мате Павичу (16) — 4:6, 7:5, 7:10 (тай-брейк). Соперники были «посеяны» под первым номером. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Как сообщает БелаПАН, в 1/8 финала Мирный и Освальд победили представителя хозяев Маркуса Дэниэлла (38) и Доминика Инглота из Великобритании (55) — 6:3, 3:6, 10:8 (тай-брейк), а в полуфинал вышли без борьбы после отказа уругвайца Пабло Куэваса (33) и аргентинца Орацио Себальоса (66). В матче за выход в финал белорусско-австрийский дуэт одолел вторую пару турнира — Равена Клаасена из ЮАР (25) и новозеландца Майкла Винуса (15) — 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Мирный 95-й раз сыграл в финале парного разряда турнира АТП и потерпел 45-е поражение. На следующей неделе он примет участие в открытом чемпионате Австралии — первом из четырех в сезоне турниров серии «Большого шлема». Наивысшее достижение на этих соревнованиях — выход в финал в 2007 году со шведом Йонасом Бьоркманом.

Белоруска Вера Лапко (135) проиграла в Мельбурне швейцарке Штефани Фегеле в квалификации открытого чемпионата Австралии (144) - 3:6, 5:7 и не смогла пробиться в основную сетку первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». Беларусь в женском одиночном разряде Australian Open-2018 представят Александра Саснович (53) и Арина Соболенко (69).

Фото: tennis.com