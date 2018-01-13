Пропавшего несколько дней назад в Минском районе мужчину нашли с обморожениями в Бобруйске

Найден пропавший несколько дней назад 43-летний житель Минской области, сообщает 13 января БелаПАН со ссылкой на УВД Минской области.

Вечером 10 января мужчина ушел в неизвестном направлении из дома в агрогородке Большевик Минского района. Информация о розыске была распространена во всех регионах страны, в средствах массовой информации, в социальных сетях. К поискам пропавшего подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «Ангел».

В результате мужчину нашли в городе Бобруйске. Он был доставлен в больницу, а из медучреждения сведения о нем поступили в Минское РУВД. По предварительной информации, у мужчины обморожены конечности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.