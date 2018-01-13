Нарастившая продажи почти на четверть компания Renault сохраняет лидерство на рынке Беларуси

В минувшем году компания Renault продолжила укреплять свои лидерские позиции на рынке Беларуси. Был продан 10.451 автомобиль этой французской марки, что на 24% больше в сравнении с результатом 2016 года (8.420 автомобилей), сообщила БелаПАН пресс-атташе Renault в странах СНГ Василиса Зотова.

Бестселлерами стали модели Kaptur, Duster, Sandero Stepway и Logan. Осенью 2017 года полноприводную SUV-линейку бренда дополнил Renault Koleos — новый флагманский кроссовер D-сегмента.

Самой популярной моделью бренда в Беларуси в 2017 году стал кроссовер Sandero Stepway (верхний снимок) — 2.940 проданных автомобилей.

Второе место рейтинга самых востребованных моделей Renault занял седан Logan (нижний снимок) — 2.298 реализованных автомобилей. За ним следует внедорожник Renault Duster (2.253 автомобиля).

Полноприводный кроссовер Renault Kaptur, появившийся на рынке летом 2016 года, уже по итогам полугодия прошлого года занимал 5-е место в пятерке самых продаваемых моделей в Беларуси и сохранил его по итогам года (1.821 проданный автомобиль).

Продажи легкого коммерческого авто Renault Master выросли в Беларуси в прошлом году на 56% по сравнению с 2016 годом и составили 378 проданных единиц (2016-й — 243 автомобиля).

В 2017 году было открыто два автоцентра Renault Store — в Минске и Могилеве, оформленных с применением новых стандартов визуальной отделки экстерьера.

Сегодня дилерская сеть Renault представлена десятью автоцентрами и является крупнейшей полноформатной сетью в Беларуси. С 2015 года белорусский импортер признается компанией Renault лучшим в регионе и удостаивается награды Best Importer Worldwide.

Осенью минувшего года Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) улучшила свой годовой прогноз по объемам продаж на авторынке страны. По оценкам экспертов ассоциации, в 2017 году в Беларуси будет реализовано примерно 33,5 тыс. новых легковых и еще около 3,5 тыс. коммерческих автомобилей. Таким образом, общий объем продаж составит около 37 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, прогнозировали в БАА.