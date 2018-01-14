«Юность» обыграла «Шеффилд Стиллерз» во втором матче суперфинала Континентального кубка

Минская «Юность» со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) выиграла у британского «Шеффилд Стиллерз» во втором матче суперфинала Континентального кубка. Турнир проходит с 12 по 14 января на столичной «Чижовка-Арене».

Шайбы забросили: 1:0 — Клемен Претнар (3.28, ассистент — Никита Мицкевич), 2:0 — Андрей Антонов (8.51, в большинстве), 2:1 — Мэтью Рой (13.08, в большинстве, Колтон Фреттер, Андреас Джемтин), 2:2 — Мэтью Рой (18.18, Скотт Аарсен), 3:2 — Александр Когалев (23.07, Павел Развадовский), 3:3 — Марк Мэтисон (24.37, Тим Уэллес), 4:3 — Алексей Ефименко (43.07, Максим Парфеевец, Михаил Плотников), 4:4 — Марк Мэтисон (52.13, Тим Уэллес), 5:4 — Андрей Михнов (57.33, Константин Захаров, Даниэль Корсо).

Броски: 40 — 23 (10, 13, 17 — 10, 9, 4). Штрафное время: 8 — 16 (Ногачев, 11.56, Корсо, 18.44, Туркин, 29.35, 32.51 — Дж. Филлипс, 7.01, О’Коннор, 8.51, Нельсон, 28.01, Д.Филлипс, 32.51, 36.05, 41.04, Уэллес, 35.18, Фицжеральд, 55.25).

После игры главный тренер «Юности» Михаил Захаров сказал, что «первый период мы провалили, сыграли бездарно, позволив сопернику ответить двумя быстрыми голами. Вторым и третьим периодами доволен».

Главный тренер «Шеффилда» Пол Томпсон назвал матч очень зрелищным: «Много забивали, много пропускали. Соперник забрасывал, когда уже заканчивалось большинство. Мы постоянно догоняли, но не сломались, постоянно уступая в счете, отыгрывались и возвращались в игру».

В другом матче второго дня турнира казахстанский «Номад» переиграл по буллитам хоккеистов итальянского «Риттен Спорта» — 3:2.

В первый день «Юность» обыграла «Риттен Спорт» — 2:1, а «Номад» был сильнее «Шеффилд Стиллерз» — 5:1.

Положение команд: «Юность» — 6 очков (разница шайб 7-5), «Номад» — 5 (8-3), «Риттен» — 1 (3-5), «Шеффилд» — 0 (5-10).

14 января «Риттен» встретится с «Шеффилдом», после чего Континентальный кубок и путевку в Лигу чемпионов оспорят «Юность» и «Номад», отмечает БелаПАН.