В Евразийском союзе ужесточены требования к содержанию трансжиров в продуктах питания

С 1 января в Евразийском экономическом союзе ужесточены требования к содержанию транс-изомеров жирных кислот в продуктах питания. Завершилось действие шестилетнего переходного периода, в течение которого бизнес мог адаптироваться к выполнению новых условий техрегламента.

Отныне в продуктах переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, должно содержаться транс-изомеров жирных кислот не более 2% от всего жира в продукте.

Норма относится к таким продуктам, как твердые маргарины, заменители молочного жира, мягкие и жидкие маргарины, жиры специального назначения, а также растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, топленые растительно-сливочные и растительно-жировые смеси. Ранее в них допускалось содержание транс-изомеров жирных кислот от 8% до 20%.

Требование не распространяется на продукцию, выпущенную в обращение на территории ЕАЭС до 1 января 2018 года.

Информация о максимальном содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и транс-изомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте) должна указываться на потребительской и транспортной упаковках маргаринов, растительно-сливочных и растительно-жировых спредов, топленых растительно-сливочных и растительно-жировых смесей, жиров специального назначения, в том числе кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, нетемперируемых заменителей масла какао нелауринового и лауринового типов.

Научные исследования последних лет доказали, что транс-изомеры жирных кислот являются причиной развития многих заболеваний, самые опасные из которых — ишемическая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый), ожирение, гипертриглицеридемия (повышенное содержание жира в крови), жировая дистрофия печени, демиелинизирующие заболевания нервной системы (рассеянный склероз) и т.д.

Трансжиры резко увеличивают риск развития онкологических заболеваний, особенно это касается рака молочной железы, отмечает БелаПАН.