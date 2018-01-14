Представители Европейской народной партии планируют наблюдать за местными выборами в Беларуси

За выборами депутатов местных советов, которые состоятся 18 февраля, планируют наблюдать несколько представителей Европейской народной партии (ЕНП). Об этом БелаПАН сообщил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

В ОГП надеются, что депутаты от ЕНП, даже не имея статуса международных наблюдателей, проследят за ходом местных выборов. «Можно сказать, что приедет небольшая мониторинговая группа (два-три человека) из Европейской народной партии. Они поедут в регионы», — сказал Лебедько.

Политик отметил, что представители ЕНП по итогам наблюдения за ситуацией в стране во время местных выборов смогут подготовить предложения для руководства партии.

Визит представителей ЕНП можно ожидать в конце января. «Если их не пустят, будет скандал», — заявил Лебедько.