Гражданин Беларуси задержан в Санкт-Петербурге. На родине его подозревают в убийстве

В Санкт-Петербурге задержан 20-летний гражданин Беларуси, который подозревается в убийстве.

Уроженца Климовичей (Могилевская область) задержали 12 января и доставили в полицейское отделение. Задержанный жил без регистрации, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

На родине белоруса разыскивают с сентября 2014 года по подозрению в причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК).

О задержании белоруса проинформировали инициатора розыска.