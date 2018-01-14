Минская «Юность» выиграла Континентальный кубок

Хоккеисты минской «Юности» завоевали Континентальный кубок.

В третий день суперфинала, который прошел 12-14 января в белорусской столице, «Юность» выиграла у казахстанского «Номада» со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) и заняла первое место.

Шайбы забросили: 1:0 — Павел Развадовский (3.24, в большинстве, с пустыми воротами), 1:1 — Валерий Гурин (13.37, в большинстве 5 на 3, ассистент — Артемий Лакиза), 2:1 — Константин Захаров (19.47, в большинстве 5 на 3, Павел Развадовский), 3:1 — Алексей Ефименко (24.27, Олег Горошко), 4:1 — Павел Развадовский (37.45), 4:2 — Никита Михайлис (41.48, Дмитрий Гурков), 5:2 — Максим Парфеевец (50.51, Михаил Плотников).

Броски: 29 (10, 12, 7) — 33 (10, 15, 8). Штрафное время: 12 — 16 (Претнар, 11.44, Шелег, 12.38, Горошко, 22.01, Туркин, 33.24, Казакевич, 37.45, Мицкевич, 58.21 — Преснов, 2.11, 15.26, 51.51, Гурков, 3.24, Дульнев, 18.02, Петухов, 19.17, Гренц, 33.54, Михайлис, 37.45).

В первом матче третьего игрового дня британский «Шеффилд Стиллерз» обыграл итальянский «Риттен Спорт» — 2:0.

В первом туре «Юность» одолела «Риттен» — 2:1, а во второй была сильнее «Шеффилда» — 5:4.

Итоговое положение: «Юность» — 9 очков (разница шайб 12-7), «Номад» — 5 (10-8), «Шеффилд» — 3 (7-10), «Риттен» — 1 (3-7).

«Юность» первой в истории турнира стала трехкратным победителем Континентального кубка. Ранее минский клуб выигрывал этот трофей в в 2007 и 2011 годах. В 2015 году соревнования выиграл гродненский «Неман».

Победа в Континентальном кубке позволит минской «Юности» сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.