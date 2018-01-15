На мужском чемпионате Европы по гандболу Беларусь проиграла Норвегии

Первое поражение потерпели белорусские гандболисты на чемпионате Европы в Хорватии. Во втором матче команда Юрия Шевцова проиграла норвежцам — 28:33 (12:15).

Мячи в ее составе забрасывали Артем Королек (5), Максим Баранов, Вадим Гайдученко, Сергей Шилович (по 4), Артур Карвацкий, Андрей Юринок (по 3), Глеб Гарбуз, Владислав Кулеш (по 2) и Денис Рутенко (1).

Положение команд в группе В (после двух туров): Франция — 4 очка (разница мячей 65-57), Норвегия — 2 (64-60), Беларусь — 2 (55-59), Австрия — 0 (52-60). В стартовом матче 12 января белорусская сборная обыграла австрийцев (27:26).

16 января Беларусь встретится с Францией. В следующий раунд выходят три лучшие команды группы, передает БелаПАН.