В Пинском районе школьник провалился под лед и утонул

14 января в водохранилище Погост в Пинском районе было обнаружено тело 15-летнего жителя деревни Чухово.

Как сообщает TUT.by, брат погибшего отправился на заледеневший водоем на рыбалку. Через несколько часов он позвонил школьнику и попросил принести ему что-нибудь перекусить. Подросток взял ссобойку и пошел к брату. По дороге он провалился в промоину и ушел под лед.

«Полесская правда» сообщает, что девятиклассник пришел на водохранилище покататься на коньках и провалился в полынью примерно в трехстат метрах от берега.

Тело подростка с глубины двух метров достали спасатели, которых вызывал местный рыбак, ставший очевидцем происшествия.