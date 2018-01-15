Лукашенко на три года продлил бюджетное финансирование БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) продолжит получать бюджетное финансирование в 2018-2020 годах. Это предусмотрено указом президента от 11 января № 15, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вносит изменения в указ от 17 декабря 2012 года № 559 «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

БРСМ был создан в сентябре 2002 года путем объединения двух крупнейших молодежных организаций страны — Белорусского патриотического союза молодежи и Белорусского союза молодежи. Поддерживает политику действующей власти.

На объединительном съезде Александр Лукашенко заявил, что организация должна стать мощным резервом кадров для всей государственной системы. Тогда же, пообещав поддержку на первых порах, он поставил перед делегатами съезда задачу: в течение трех лет перейти на самофинансирование. Однако бюджетное финансирование БРСМ продолжается до сих пор, пишет БелаПАН.