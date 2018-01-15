МАЗ Сергея Вязовича на восьмом этапе «Дакара-2018» засосало в грязь, затем у грузовика лопнул радиатор и взорвалось колесо

Белорусские гонщики с трудом завершили восьмой спецучасток ралли-рейда «Дакар-2018», проиграв основным конкурентам по времени. В общем зачете лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович опустился на четвертое место.

Восьмой этап, как и предыдущий, прошел в горной местности. Грузовые экипажи преодолели 381 км по мокрому из-за дождя серпантину и бездорожью с камнями и песками. Сложность создавало и то, что ралли-заезд был частью марафонского этапа, а, следовательно, бригада механика не имела возможности проверить и отремонтировать грузовики перед стартом.

«Марафонский этап прошел для команды ужасно. В первый день столкнулись с проблемами экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского. У одного вышел из строя компрессор, второй за 90 км до финиша попал в промоину, серьезно повредив автомобиль. На восьмом этапе в русле реки засосало в грязь МАЗ Сергея Вязовича. Самостоятельно выбраться не удалось, грузовик попытался вытащить экипаж Артура Ардавичуса, но у него тоже не получилось. В результате на помощь пришел Антон Шибалов на КамАЗе, который провозился 15-20 минут, за что команда ему очень благодарна», — рассказали в компании velcom, которая обеспечивает команде мобильной связью.

Сергей Вязович поехал догонять упущенное время, но через 100 км лопнул радиатор гидроусилителя, после чего начало вытекать масло. Более того, за 9 км до финиша у грузовика взорвалось на скорости переднее левое колесо. Пилот принял решение ехать без замены «резины», но это привело к повреждению пневмошлангов и, в конечном счете, остановке на ремонт.

В результате Сергей Вязович проехал восьмой этап на 14-м месте, преодолев скоростной участок за 5 часов 42 минуты. В генеральной классификации мазовский экипаж опустился с четвертого на третье место и теперь отстает от лидера гонки — россиянина Эдуарда Николаева — почти на 4 часа.

Алексей Вишневский финишировал на 13-й строчке, потратив на трассе 5 часов 25 минут и проиграв победителю более часа. В общем зачете экипаж находится на 17-м месте и «везет» более 36 часов.

Непростым оказался заезд и для МАЗа Александра Василевского, который показал 22-е время. На преодоление маршрута у него ушло около 7 часов, а отставание составило 2 часа 35 минут. В турнирной таблице экипаж пребывает на 15-й строчке и проигрывает лидеру марафона порядка 19 часов.

Победителем этапа стал Дмитрий Сотников на КамАЗе.

Девятый этап должен был пройти между боливийской Туписой и аргентинской Сальтой. Однако из-за обильных ливней организаторы отменили ралли-заезд. Тем самым гонка продолжится с десятого спецучастка, продолжительность которого составит 373 км. Он приведет гонщиков в аргентинский город Белен.