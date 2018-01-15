Политзаключенный Михаил Жемчужный на месяц переведен в помещение камерного типа

Политзаключенный Михаил Жемчужный, отбывающий наказание в колонии № 9 в Горках Могилевской области, переведен в помещение камерного типа (ПКТ), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Из письма Жемчужного, которое получила правозащитница Татьяна Ревяко, стало известно, что политзаключенный размещен в ПКТ на месяц с 6 января. Правозащитники отмечают: пока неясно, является ли этот шаг обеспечением его личной безопасности, которого он добивался от администрации колонии, или это очередное взыскание в его отношении.

По информации правозащитников, 17 января в Могилевском областном суде назначено разбирательство по кассационной жалобе Жемчужного на решение суда Горецкого района, который отказал ему в удовлетворении жалобы на одно из вынесенных администрацией колонии взысканий.

Политзаключенный также подал в суд жалобу на три взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, оснований для отмены которых ранее не нашло управление департамента исполнения наказаний по Могилевской области.

Как сообщалось, Жемчужный уже не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, поскольку вынесенные ему взыскания не отменены.

Правозащитники напоминают, что взыскания администрация колонии в Горках начала выносить за отказ перейти в отряд, сформированный из заключенных с «низким» статусом. В своих объяснительных, которые политзаключенный представляет во время получения взысканий, он указывал на причины отказов следовать в отряд и требовал перевода в безопасное место.