Биржа: курс доллара опустился ниже двух рублей

15 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль вырос к доллару США и российскому рублю, снизился к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0172 рубля (0,71%) и составил 2,4374 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0093 рубля (0,46%) и составил 1,9955 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0021 рубля (0,06%) и составил 3,5403 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В среду цены на нефть выросли до максимумов за три года перед публикацией данных о запасах в США. Фьючерсы на баррель Brent торгуются выше 69 долларов.