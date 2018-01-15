Из-за сильных метелей в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В ближайшие дни Беларусь будет штормить. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер и метели.

Так, по данным Гидрометцентра республики, во вторник днем на западной территории страны, а в среду ночью и утром во многих районах и в Минске, днем по северо-востоку республики ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Кроме этого, отмечают синоптики, 17 января в течение суток на большей части территории страны и в Минске ожидается метель.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а также постараться исключить поездки на авто.

Если вы все же находитесь в дороге, то спасатели призывают быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.

«Старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом», — подчеркнули в МЧС.