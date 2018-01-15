Ермошина рассказала, почему не поедет наблюдать за выборами президента РФ

По словам главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной, белорусская сторона собирается принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, но она сама ехать в Россию не планирует.

Она рассказала, что предварительное приглашение уже получено: глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что официальный документ направят в Минск в ближайшее время, пишет БЕЛТА.

«Поеду не я, надо направлять новичков, поэтому планируется, что в Москву будут направлены секретарь Центральной комиссии вместе с членом комиссии», — сообщила Ермошина.

Новые выборы президента РФ состоятся 18 марта.