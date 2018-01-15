Пьяный бесправник после ДТП бросил 16-летнюю пассажирку и сбежал — девушка находится в реанимации

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу, 13 января, в Березовском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Брестской области, предварительно установлено, что 33-летний житель Белоозерска на «Форд-Сьерре» ехал в сторону дома. На 6-м километре он не справился с управлением, врезался в остановку и перевернулся.

Отмечается, что в результате аварии пострадала 16-летняя девушка-пассажир, которая находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

После ДТП водитель, лишенный в 2014 году прав за езду в нетрезвом виде, а также другие пассажиры (четыре человека) сбежали с места происшествия, бросив пострадавшую.

Около трех часов ночи раненая девушка в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию Березовской районной больницы.

На данный момент установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле).