Пьяный водитель повредил в Боровлянах семь авто

Поздно вечером в воскресенье, 14 января, в дорожно-транспортном происшествии нетрезвый водитель повредил сразу семь автомобилей.

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Минского района Екатерина Сильченко, ДТП произошло примерно в 23:00 на улице Первомайской в Боровлянах, пишет БЕЛТА.

По ее словам, 50-летний водитель «Пежо» в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле) во дворе повредил семь автомобилей, после чего попытался скрыться, но был задержан.

В настоящее время автомобиль нарушителя доставлен на штрафстоянку, а против него составлены четыре административных протокола.