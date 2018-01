В Лондоне умерла вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан

На 47-м году жизни в британской столице скончалась вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

Как сообщает RTE TV, подробности случившегося пока не сообщаются. На данный момент лишь известно, что Долорес прибыла в Лондон с целью записи новой песни.

Долорес Мэри Айлин О’Риордан родилась 6 сентября 1971 года в небогатой фермерской семье Теренса О’Риордана и Айлин Гринсмит в Беллибрикене (в восьми милях от Лимерика, Ирландия).

У нее осталось трое детей.

The Cranberries («клюква») — ирландская рок-группа, образованная в 1989 году и добившаяся мировой известности в 90-х.

Так, в марте 1993-го их альбом Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? («Все делают это, так почему не можем мы?») появился в музыкальных магазинах Великобритании. К концу года только в США он был продан в количестве миллиона экземпляров. Альбом продавался по 70 тысяч копий в день.