В США семейная пара держала 13 своих детей на цепи

В американском штате Калифорния семейная пара держала 13 своих детей на цепи. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

14 января один подросток сбежал из дома и сообщил, что родители – 57-летний Дэвид Турпин и 49-летняя Луиза Турпин – заковали в цепи 12 его братьев и сестер.

В доме полицейские действительно обнаружили закованных детей в темной комнате, в которой дурно пахло. Пострадавшим от двух до 29 лет.

При этом родители не могли объяснить, зачем они держали своих детей на цепи.

Все 13 пострадавших направлены на медобследование.

Пара задержана, ей выдвинули обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми.