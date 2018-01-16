Минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму

Ночь на 16 января стала самой холодной в текущем зимнем сезоне.

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Абсолютный температурный минимум этой зимы зафиксирован в Славгороде (Могилевская область) — 15,5 градуса мороза.

Во всех областных центрах и Минске минувшая ночь также была самой холодной. В Бресте было 11,3 градуса ниже нуля, в Гродно — 11,5, Минске — 13,2, Витебске — 13,3, Могилеве — 13,7, Гомеле — 14 градусов.

До 10 и ниже градусов температура впервые опустилась в ночь на 13 января. В Витебске это произошло в ночь на 14 января, в Минске и Гомеле — в ночь на 15 января, Бресте, Гродно и Могилеве — в ночь на 16 января.

Самая теплая ночь в Бресте была 25 декабря — 6,9 градуса выше нуля (рекорд для всей территории страны в этом зимнем сезоне), в Витебске — 30 декабря и 5 января (плюс 2,5 градуса), Гомеле — 30 декабря (плюс 4,9), Гродно — 25 декабря (плюс 5,4), Минске — 2 января (плюс 3,5), Могилеве — 30 декабря (плюс 2,7).

Абсолютный минимум первого зимнего месяца был отмечен в Горках Могилевской области (минус 9,8 градуса в ночь на 14 декабря). Дневной максимум зафиксирован в Житковичах Гомельской области (плюс 11,2 градуса 12 декабря). Средняя температура оказалась на три-четыре градуса выше климатической нормы.

В ближайшие сутки в стране потеплеет. Согласно математической модели долгосрочного прогноза на портале Gismeteo, морозы могут повториться 24 и 25 января, а также 9-11 февраля. Более глубокого похолодания пока не предвидится, пишет БелаПАН.