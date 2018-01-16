Витебский областной суд рассмотрит 30 января апелляцию по делу российского священника Николая Киреева. Об этом БЕЛТА рассказала официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

«Дело будет рассматриваться в апелляционном порядке в областном суде 30 января в закрытом судебном заседании», — отметила Наталья Платоненко.

В ноябре Киреев был признан виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 171 УК и на основании ч.1 ст.13 ч.2 ст.171 УК ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию.

Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург. Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в январе-феврале текущего года также вел аналогичную переписку в интернете с девушками, проживающими в иных регионах Беларуси.

По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана при посадке в поезд на ж/д вокзале Гомеля.