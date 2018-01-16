Витебский областной суд рассмотрит 30 января апелляцию по делу российского священника Николая Киреева
Витебский областной суд рассмотрит 30 января апелляцию по делу российского священника Николая Киреева. Об этом БЕЛТА рассказала официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.
«Дело будет рассматриваться в апелляционном порядке в областном суде 30 января в закрытом судебном заседании», — отметила Наталья Платоненко.
В ноябре Киреев был признан виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 171 УК и на основании ч.1 ст.13 ч.2 ст.171 УК ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию.
Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург. Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в январе-феврале текущего года также вел аналогичную переписку в интернете с девушками, проживающими в иных регионах Беларуси.
По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана при посадке в поезд на ж/д вокзале Гомеля.
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