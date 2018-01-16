В Минске пьяный водитель напал на мужчину, который снимал его на мобильник

В Московское РУВД Минска обратился минчанин с заявлением о том, что неизвестный мужчина открыто с применением насилия похитил у него мобильный телефон iPhone 5S.

Потерпевший рассказал, что во дворе дома 105 по ул. Слободской увидел автомобиль Пежо, водитель которого вел себя неадекватно – хаотично двигался по проезжей части, заезжал на бордюры и тротуар. Мужчина предположил, что водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения и стал снимать его действия на камеру мобильного телефона, при этом убеждал молодого человека заглушить двигатель и покинуть салон автомобиля.

Водителю автомобиля это не понравилось и, выйдя из авто, он набросился на мужчину с кулаками. В ходе борьбы у мужчины из кармана выпал мобильный телефон, который забрал водитель и скрылся в неизвестном направлении, оставив на месте происшествия незапертый автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам водитель был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД совместно с нарядом Департамента охраны МВД.

Задержанный рассказал оперативникам, что в тот день приехал в гости к своей подруге, которая проживает на ул. Слободской. Однако девушка отказалась встретиться с ним. Расстроенный молодой человек купил две двухлитровые бутылки пива и выпил их в салоне авто. После чего стал ездить по ул. Слободской пока у него не возник конфликт с мужчиной, который снимал его на камеру.

Мужчина, 1989 года рождения, не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а в 2016 году был лишен водительских прав. При медицинском освидетельствовании в крови у водителя содержалось 2,6 промилле алкоголя, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 УК («Грабеж»). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.