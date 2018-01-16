Литва сформулировала более 100 замечаний к устойчивости БелАЭС

Строящаяся недалеко от границы с Литвой, в Островце (Гродненская область), атомная станция — БелАЭС — не отвечает современным требованиям безопасности. Это утверждают литовские эксперты, которые ознакомились с отчетом стресс-тестов АЭС и представили международной группе свои замечания, сообщает агентство Delfi со ссылкой на заявление Государственной инспекции Литвы по атомной энергетике (VATESI).

Госинспекция отмечает, что Литва сформулировала более 100 замечаний и вопросов относительно устойчивости АЭС к воздействию экстремальных ситуаций. Самый важный вопрос Литвы о выборе площадки для строительства станции в отчете не рассматривался, а потому он и ряд других остаются без ответа, говорится в сообщении.

«В дополнение к ранее выдвинутым Литвой вопросам, на которые Беларусь до сих пор не дала ответов, ознакомление с отчетом стрессовых тестов показало, что и в этой области проект Белорусской атомной электростанции имеет недостатки, которые необходимо устранить до начала пуска первого реактора», — подчеркнул руководитель рабочей группы и замначальника VATESI по ядерной безопасности Сигитас Шляпавичюс.

Рабочая группа утверждает, что ей не хватает обоснования устойчивости АЭС при падении тяжелого коммерческого самолета, а также обеспечения независимости системы управления в случае тяжелых аварий.

Кроме того, у Литвы вызывает сомнения анализ устойчивости проекта в случае экстремального землетрясения, поскольку он базируется на исследованиях 1997 года. Утверждается, что в стрессовых тестах Белорусской АЭС не учтены возможные последствия от пожаров в расположенных поблизости лесах и другие опасности, в их числе возможное наводнение после землетрясения, которое может произойти, если прорвет три искусственные водоема на реке Нярис.

Сформулированные литовскими институтами замечания и вопросы до 25 января будут переданы Европейской комиссии и международной рабочей экспертной группе, созданной при Европейской группе организаций по регуляции ядерной безопасности (ENSREG).

В Литве в рассмотрении отчета стрессовых тестов БелАЭС участвуют VATESI, Институт энергетики, компания VAE SPB, Игналинская атомная электростанция, Литовская геологическая служба, гидрометеослужба, министерства иностранных дел и энергетики, Агентство утилизации ядерных отходов.

Стрессовые тесты БелАЭС в 2016-2017 годах провело дочернее предприятие генподрядчика «Росатом» — Atomprojekt. Представители литовского правительства заявили, что тесты не дают ответа на все вопросы и требуют проведения тестов в соответствии с методологией АЭС, пишет БелаПАН.