Мини-дрезина контрабандистов обнаружена на границе с Литвой
Ноу-хау контрабандистов попало в руки белорусских пограничников — мини-дрезина больше не поможет пока неизвестным нажиться незаконным способом.
Как сообщили сегодня в Госпогранкомитете, вечером в минувший четверг, 11 января, в камеры видеонаблюдения на литовском направлении попал неизвестный транспорт, движущийся по железнодорожному полотну в сторону Беларуси.
Пограничники в двухстах метрах от белорусско-литовской границы остановили импровизированную металлическую тележку, изготовленную кустарным способом — внешне она напоминает мини-дрезину.
Двигалась она благодаря электродвигателю, который питался двумя аккумуляторами.
По мнению пограничников, такой транспорт «должен был сыграть важную роль в деле контрабандистов».
«Предположительно, именно они попытались использовать тележку для «разведки» местности. Однако новый метод переброса контрабанды оказался провальным», — подчеркнули в ГПК.
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