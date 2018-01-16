Мини-дрезина контрабандистов обнаружена на границе с Литвой

Ноу-хау контрабандистов попало в руки белорусских пограничников — мини-дрезина больше не поможет пока неизвестным нажиться незаконным способом.

Как сообщили сегодня в Госпогранкомитете, вечером в минувший четверг, 11 января, в камеры видеонаблюдения на литовском направлении попал неизвестный транспорт, движущийся по железнодорожному полотну в сторону Беларуси.

Пограничники в двухстах метрах от белорусско-литовской границы остановили импровизированную металлическую тележку, изготовленную кустарным способом — внешне она напоминает мини-дрезину.

Двигалась она благодаря электродвигателю, который питался двумя аккумуляторами.

По мнению пограничников, такой транспорт «должен был сыграть важную роль в деле контрабандистов».

«Предположительно, именно они попытались использовать тележку для «разведки» местности. Однако новый метод переброса контрабанды оказался провальным», — подчеркнули в ГПК.