Рост ВВП Беларуси в 2017 году составил 2,4%

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4%, что на 0,7% больше прогнозного показателя.

Такой рост позволил обеспечить выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировать отставание 2016 года, заявил 16 января премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров.

По словам Кобякова, главные задачи сбалансированного роста экономики — наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса.

Для этого, подчеркнул премьер-министр, необходимо развернуть полномасштабную работу по реализации принятых главой государства решений по либерализации условий ведения бизнеса, сообщает БЕЛТА.