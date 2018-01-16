Певица Ядвига Поплавская попала под машину — у нее сложный перелом ноги

Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, произошло вечером в понедельник, 15 января, на улице Филимонова.

Артистка сообщила, что переходила освещенную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, где и сбила ее машина, пишет БЕЛТА.

По словам Поплавской, в настоящее время она находится на лечении в больнице, где ее окружили заботой.

Она поблагодарила всех, кто проявил сочувствие. «Чтобы больше такого не случалось, думаю, желательно, чтобы на всех подобных крупных переходах поставили светофоры», — отметила певица.

Как сообщается, в аварии она получила сложный перелом ноги.