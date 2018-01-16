В 2017-м конфликтов между журналистами и властями было больше, чем за три предыдущих года вместе взятых

В 2017 году было зафиксировано 170 конфликтов между представителями прессы и властями, которые выразились в задержаниях представителей СМИ, вынесении им штрафов за профессиональную деятельность. Об этом 16 января заявил председатель , общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Андрей Бастунец.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами, начиная с 2009-го, в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество задержаний журналистов за исключением кризисного 2011 года, пишет БелаПАН.

«2011-й был годом после выборов, годом молчаливых акций, когда было зафиксировано 167 задержаний, а в 2017-м — 101 задержание. Стоит отметить, что абсолютное большинство задержаний было во время прошлогодних мартовских акций протеста. До и после марта было буквально два или три задержания», — рассказал Бастунец.

Он обратил внимание, что несколько лет подряд в Беларуси практически не было случаев задержаний, которые бы заканчивались арестами журналистов, однако 2017 год эту ситуацию переломил.

«Если в 2014 году был один такой случай, а в 2015 и 2016 годах — не было вообще, то в 2017-м — 12 случаев, причем не кратковременных задержаний, а арестов на срок до 25 суток», — пояснил он.

Председатель БАЖ напомнил, что в 2014 году власти начали штрафовать журналистов за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации. Так, если в 2014 и 2016 годах было зафиксировано 10 штрафов, в 2015-м — 28, а в сумме за три года — 48 штрафов, то в 2017-м было зафиксировано 69 таких случаев.

Таким образом, по его словам, 2017 год стал «лидером по количеству штрафов и задержаний» за последнее время, причем «количество конфликтов в прошлом году было больше, чем за предыдущие три года вместе взятых».

«Ситуация с уголовными делами против журналистов в 2017 году также не выглядела радужно. С декабря 2016 года и по сей день длятся три уголовных дела в отношении белорусских авторов ряда российских изданий, в первую очередь их связывают с информагентством Regnum», — подчеркнул Бастунец.