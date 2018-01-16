В Минске из-за аварии без тепла остались жилые дома и административные здания

Во вторник, 16 января, произошла авария на столичной тепломагистрали №28 (находится в зоне теплоснабжения Минской ТЭЦ-2).

В 15:10 ремонтники преступили к ликвидации повреждения.

Как отметили в «Минскэнерго», в целях минимизации количества отключаемых потребителей, выполнены переключения в схеме теплоснабжения, поврежденный участок тепломагистрали между тепловыми камерами №0562 и №2812 отключен.

В зоне отключения теплоснабжения оказались 1 жилой дом по адресу ул. Рокоссовского, 40, три здания приравненных к жилым домам по адресу 2-ой Велосипедный переулок д.д. 1, 3, 5, и 14 административных зданий, организаций промышленной зоны.

По предварительным данным «Минскэнерго», планируемое время включения потребителей — 23:59.