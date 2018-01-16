25 января в Мингорисполком будет подана заявка на проведение Дня Воли

Заявка на проведение акции по случаю Дня Воли будет передана в Мингорисполком 25 января. Такое решение принято 16 января на заседании рабочей группы оргкомитета по празднованию 100-летней годовщины провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики.

Как было отмечено на заседании рабочей группы, оргкомитет планирует провести не протестное, а праздничное мероприятие. В связи с этим решено просить Мингорисполком разрешить не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города, пишет БелаПАН.

Заявку на проведение акции готовы подписать около десяти представителей различных демократических партий и организаций.

В планах оргкомитета посещение различных государственных чиновников с целью убедить их содействовать проведению мероприятия.

Предполагается проведение и других мероприятий, посвященных 100-летней годовщине провозглашения БНР.

Сегодня рабочая группа также приняла решение о создании в рамках оргкомитета шести рабочих групп (информационной, организационной, музыкальной, художественной, историко-литературной и юридической), чтобы провести мероприятие на достойном уровне.

Напомним, 15 января белорусские демократические партии и организации достигли консенсуса о совместном праздновании в этом году 25 марта Дня Воли. Заседание оргкомитета продолжалось почти два часа, в нем принимали участие более 35 человек.

Очередное заседание оргкомитета запланировано на 22 января.