В Витебске неделю ищут пропавшую женщину

В Витебске объявили розыск 51-летней Валентины Кудрявцевой, о судьбе которой уже неделю ничего не известно.

Как сообщили в милиции, женщина 9 января ушла из дома и пропала без вести.

Ее приметы: на вид 50 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос короткий русый с сединой.

Была одет: пальто болоньевое коричневого цвета ниже колена, шапка вязаная темно-сиреневого цвета, сапоги черные, брюки темно-зеленого цвета, вязаный свитер розового цвета.

Разыскиваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере Витебска, страдает психическим расстройством, может вести себя странно, не ориентироваться на местности.

Милиция просит всех, кому хоть что-то известно о судьбе женщины сообщить по телефонам: 35-83-60 либо 102.