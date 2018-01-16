Житель Пуховичского района совершил вооруженное нападение на сельский магазин

Уголовное дело за особо злостное хулиганство возбуждено в отношении жителя Пуховичского района.

Как сообщил заместитель начальника Пуховичского РОВД Александр Сугак, 14 января около 17.30 стало известно о нападении на продавца в магазине в Марьиной Горке неизвестного с пистолетом. На место происшествия выбывали милицейские наряды, руководство Пуховичского РОВД, сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа, пишет БелаПАН.

Непосредственно на месте были уточнены первоначальные обстоятельства произошедшего, а также приметы нападавшего. Исходя из этой информации, сотрудники милиции приступили к отработке близлежащих к магазину кварталов.

Как рассказал начальника отдела уголовного розыска Пуховичского РОВД Виталий Елин, в ходе дальнейшего опроса выяснились дополнительные обстоятельства произошедшего. Оказалось, что нападавший не стремился завладеть товарно-материальными ценностями. Он, находясь в явном состоянии опьянения, пришел выяснить отношения с продавцом.

Как рассказала сама работница магазина, демонстрируя пистолет, пришедший набросился на нее, стал хватать за волосы, угрожать, ударил, при этом требовал извинений.

Также выяснилась и возможная причина обиды посетителя. Несколькими часами ранее мужчина уже посещал магазин. При этом его степень опьянения была такой, что продавец не только высказала претензии, но и заявила о невозможности обслуживания нетрезвого клиента. Скорее всего, это и стало поводом для последующей агрессии.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили и еще одну деталь. В свой первый визит мужчина подходил к торговому объекту в компании женщины. Ее описание было передано всем сотрудникам милиции, разыскивавшим нападавшего на улицах Марьиной Горки.

Похожую по приметам женщину вскоре заметили. Она не отрицала, что была у магазина с одним своим знакомым. Когда 38-летнего мужчину задержали, у него обнаружили пневматический пистолет — копию ПМ.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания Пуховичского РОВД.