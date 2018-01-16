Два витебских милиционера промышляли самогоноварением

/ Общество
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В милицейских сводках не редки новости о поимке самогонщиков и ликвидации мини-заводов. Однако то, что сами сотрудники правоохранительных органов занимаются не только самогоноварением, но и сбытом готовой продукции, является фактом уникальным.

Два витебских милиционера промышляли самогоноварением

Фото pixabay.com

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Как рассказал начальник УВД Витебской области Иван Кубраков, в прошлом году в регионе были выявлены два милиционера, которые занимались прибыльным приработком.

Оба, подчеркнул милицейский начальник, были оштрафованы на максимальные суммы и уволены из органов внутренних дел, пишет БЕЛТА.

По словам Кубракова, любое правонарушение со стороны сотрудников милиции «имеет негативный общественный резонанс и подрывает авторитет органов внутренних дел», поэтому по таким случаям «применяются самые жесткие меры».


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Тэги: милиция самогоноварение Персона: Иван Кубраков Город: Витебск

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