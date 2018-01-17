Курс биткоина за сутки обрушился на четверть

Курс биткоина за сутки упал на 25,1%. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 02:25 17 января за монету предлагали 10 913 долларов, на нижнем пике, зафиксированном в 01:34, единица криптовалюты торговалась за 10 194 доллара.

Другие криптовалюты из первой сотни также демонстрируют серьезное падение, от 2,85% до 44,49%, за исключением Tether, выросшей на 2,88%.

Ночью 16 января биткоин торговался на уровне 13-13,5 тысячи долларов.

16 января глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор заявил агентству Bloomberg, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. По его мнению, экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным, пишет Lenta.ru.