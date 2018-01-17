Уже в четырех вузах Украины из-за отсутствия денег на оплату отопления отменены занятия до весны

До весны в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко отменили стационарные занятия. Причина — отсутствие денег на оплату отопления и электроэнергии, сообщает украинское агентство УНИАН.

«Распустили студентов до весны. Причина — отсутствие денег для оплаты за тепло и электроэнергию. Формально это называется «дистанционное обучение». Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации преподавателей для дистанционного обучения у нас нет. Ну, читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать», — рассказал изданию «Громадське радіо» эксперт в энергетике Андрей Герус.

Один из студентов университета подтвердил агентству УНИАН, что до весны их перевели в режим дистанционного обучения. Но никаких рекомендаций и указаний по этому поводу от преподавателей пока не поступало.

По информации студентов, так они будут учиться до 5 марта.

Напомним, по этой же причине с января отменили занятия в трех университетах Одессы: Национальном университете имени Мечникова, Юридической академии и Академии пищевых технологий.