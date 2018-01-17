Фотофакт. На заснеженном проспекте Независимости в Минске произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Серьезная авария произошла 17 января около 12 часов на проспекте Независимости в Минске.

По предварительной информации, водитель «Фольксваген Пассат» ехал по проспекту со стороны улицы Натуралистов в направлении улицы Филимонова. По причине сложных погодных условий мужчина не справился с управлением, его автомобиль занесло и выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Пежо». От удара «Пассат» отбросило в еще один «Фольксваген», который, в свою очередь, врезался в «Хонду», пишет TUT.by со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП, предварительно, никто не пострадал. На «Фольксвагене Пассате» были установлены зимние шины, стаж водителя составляет 25 лет. По словам мужчины, он ехал со скоростью около 60 км/ч.

Фото ГАИ