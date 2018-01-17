Глава МЧС: все заявления о небезопасности Белорусской АЭС были беспочвенными

Беларусь в первую очередь заинтересована в безопасности своей атомной станции, строящейся под Островцом (Гродненская область), заявил на пресс-конференции 17 января министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

«Как вы видите, в последнее время поутихли страсти у наших соседей, потому что совершенно беспочвенными были все эти заявления о небезопасности нашей станции, — сказал чиновник. — Станцию мы строим для себя. Наверное, никто так, как мы, не испытал тяжесть всех последствий, к которым может привести авария на АЭС. Естественно, мы все это понимаем. В первую очередь, мы сами заинтересованы [в безопасности Белорусской АЭС]. Перед началом строительства глава государства четко обозначил, что наша станция должна быть самой безопасной».

«Один из первых объектов, который был сдан уже больше года назад, — здание аварийно-спасательного подразделения МЧС. Подразделение полностью укомплектовано, оснащено необходимой техникой, постоянно проводится подготовка работников», — добавил Ващенко.

Стоит отметить, что литовские эксперты, ознакомившиеся с отчетом стресс-тестов БелАЭС, заявили о несоответствии строящейся под Островцом станции современным требованиям безопасности. Новостной портал Delfi 16 января сообщил со ссылкой на Государственную инспекцию Литвы по атомной энергетике (VATESI), что официальный Вильнюс сформулировал более ста замечаний и вопросов относительно устойчивости АЭС к воздействию экстремальных ситуаций, пишет БелаПАН.

В числе претензий тот факт, что в отчете не рассматривался вопрос о выборе стройплощадки для АЭС, нет достаточного обоснования устойчивости станции при падении тяжелого коммерческого самолета и обеспечения независимости системы управления в случае тяжелых аварий. Литва сомневается в анализе устойчивости проекта в случае экстремального землетрясения, а также утверждает, что в стресс-тестах не учтены возможные последствия от лесных пожаров, наводнения в случае прорыва трех искусственных водоемов на Нярисе (Вилии).

До 25 января литовские эксперты передадут свои замечания и вопросы Еврокомиссии и международной экспертной группе при Европейской группе организаций по регуляции ядерной безопасности (ENSREG).

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область), вблизи белорусско-литовской границы, за счет кредита России. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Стресс-тесты на БелАЭС в 2016-2017 годах провела Санкт-Петербургская компания «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом» — генподрядчика строительства станции под Островцом.

8 ноября 2017 года начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольга Луговская сообщила журналистам, что результаты тестирования показали ее устойчивость к экстремальным внешним условиям.