Беларусь отправит во Вьетнам гуманитарную помощь на 160 тысяч долларов

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В начале ноября прошлого года на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В результате стихийного бедствия погибло более 40 человек, почти два десятка пропали без вести.

20 января Беларусь направит для жителей пострадавших от тайфуна районов Вьетнама гуманитарную помощь.

МИД: белорусские туристы во Вьетнаме из-за тайфуна не пострадали

«Мы всегда откликаемся на любую беду. В последнее время оказываем немало гуманитарной помощи, направляли в Эквадор, Сирию, Украину. Сейчас сформирован груз, планируется направить во Вьетнам. Вылет запланирован на 20 января, сопровождать будет группа работников МЧС во главе с заместителем министра», — сообщил на пресс-конференции 17 января министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Согласно решению правительства, Беларусь направит во Вьетнам передвижной дизельный электрогенератор, 20 палаток, 630 раскладных кроватей, тысячу одеял, а также около 3,7 тыс. пачек перловки, более 4,3 тыс. пачек гречки, 21 тыс. пачек сухой молочной смеси для питания детей разных возрастов и около 25 тыс. банок мясных консервов.

Общая стоимость груза составляет более 327,5 тысячи рублей (около 164 тысяч долларов), отмечает БелаПАН.

 


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Тэги: Беларусь-Вьетнам гуманитарная помощь Персона: Владимир Ващенко

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