Беларусь отправит во Вьетнам гуманитарную помощь на 160 тысяч долларов

В начале ноября прошлого года на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В результате стихийного бедствия погибло более 40 человек, почти два десятка пропали без вести.

20 января Беларусь направит для жителей пострадавших от тайфуна районов Вьетнама гуманитарную помощь.

«Мы всегда откликаемся на любую беду. В последнее время оказываем немало гуманитарной помощи, направляли в Эквадор, Сирию, Украину. Сейчас сформирован груз, планируется направить во Вьетнам. Вылет запланирован на 20 января, сопровождать будет группа работников МЧС во главе с заместителем министра», — сообщил на пресс-конференции 17 января министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Согласно решению правительства, Беларусь направит во Вьетнам передвижной дизельный электрогенератор, 20 палаток, 630 раскладных кроватей, тысячу одеял, а также около 3,7 тыс. пачек перловки, более 4,3 тыс. пачек гречки, 21 тыс. пачек сухой молочной смеси для питания детей разных возрастов и около 25 тыс. банок мясных консервов.

Общая стоимость груза составляет более 327,5 тысячи рублей (около 164 тысяч долларов), отмечает БелаПАН.