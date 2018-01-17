Казахстан стал лидером по росту цен в странах ЕАЭС в 2017 году

Лидером по уровню инфляции в 2017 году в странах Евразийского экономического союза стал Казахстан, где за год цены выросли на 7,1%.

Далее следует Беларусь (4,6%), Кыргызстан (3,7%), Армения (2,6%) и Россия (2,5%), свидетельствуют данные, распространенные 17 января Евразийской экономической комиссией.

В целом, инфляция в странах ЕАЭС в 2017 году не превысила предельного значения, установленного договором о Евразийском экономическом союзе и равного 7,5%, отмечает ЕЭК.