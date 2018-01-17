Польский суд приговорил двух граждан Беларуси к лишению свободы за перформанс в Освенциме

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Польский суд приговорил граждан Беларуси Никиту Володько и Адама Беляцкого к лишению свободы за проведение антивоенного перформанса на территории бывшего концентрационного лагеря Auschwitz-Birkenau в Освенциме (Польша) 24 марта 2017 года.

Польский суд приговорил двух граждан Беларуси к лишению свободы за перформанс в Освенциме

Фото pixabay.com

Как сообщает из Освенцима белорусская служба «Радио Свобода», Володько осужден на 1 год и 2 месяца лишения свободы, Адам Беляцкий, сын известного белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, — на 1 год и 6 месяцев.


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Тэги: перформанс Город: Освенцим

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