Польский суд приговорил двух граждан Беларуси к лишению свободы за перформанс в Освенциме

Польский суд приговорил граждан Беларуси Никиту Володько и Адама Беляцкого к лишению свободы за проведение антивоенного перформанса на территории бывшего концентрационного лагеря Auschwitz-Birkenau в Освенциме (Польша) 24 марта 2017 года.

Фото pixabay.com

Как сообщает из Освенцима белорусская служба «Радио Свобода», Володько осужден на 1 год и 2 месяца лишения свободы, Адам Беляцкий, сын известного белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, — на 1 год и 6 месяцев.