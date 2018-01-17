Видеофакт. В Минске произошел конфликт между контролером и пассажиром — теперь его ищет милиция

В понедельник, 8 января, на остановке общественного транспорта «Червенский рынок» вспыхнул конфликт между контролером и пассажиром.

Молодой человек повредил видеорегистратор контролера и сбежал. Как отмечает «СБ», конфликт возник из-за того, что мужчина не оплатил проезд.

Теперь его, как и очевидцев произошедшего, разыскивает милиция.

«Если вы узнали мужчину на видео, просим обращаться в Ленинское РУВД Минска либо по телефонам: +37529-702-90-80; +37529-123-21-01; +37529-256-06-72», — призвали правоохранители.