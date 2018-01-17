Под Речицей в жутком ДТП погибли три человека

В жутком дорожно-транспортном происшествии в Речицком районе на 137-м километре трассы Кобрин — Гомель — граница РФ погибли три человека.

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Как сообщила Naviny.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По ее словам, предварительно установлено, что ДТП произошло около двух часов дня.

По данным правоохранителей, четырехосный грузовик Volat влетел в «Шкоду». Авария унесла жизни женщины и двух мужчин. Погибшие 1965, 1968 и 1969 годов рождения.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Сотрудники Речицкого РОСК обращаются к гражданам, ставшими очевидцами указанного происшествия, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП, с просьбой обратиться в районный отдел СК по телефону: (8-02340) 2-69-08.

Также смертельное ДТП произошло днем сегодня на 56 километре трассы Р-99 Берестовица-Барановичи в Слонимском районе. Здесь в лобовом столкновении легковушки и фуры погибли два человека.