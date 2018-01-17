Лоукостер «Победа» 16 февраля совершит первый рейс в Беларусь

Дочка «Аэрофлота», авиакомпания «Победа», позиционирующая себя в качестве лоукостера, совершит первый рейс в Беларусь 16 февраля. Лайнер компании доставит пассажиров из московского аэропорта «Внуково» в Гомель.

Фото lowcost-expert.com

Как сообщается, в главную гавань страны — национальный аэропорт «Минск» — «Победа» начнет летать с 25 марта.

Разрешение на авиапассажироперевозки лоукостер получил в конце прошлого года. Эксперты рынка не исключают, что теперь долететь до Москвы станет дешевле.