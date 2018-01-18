В Барановичах бывший сожитель оставил под дверью возлюбленной гранату

Настоящий переполох произошел в среду, 17 января, в Барановичах — местный житель угрожал бывшей сожительнице гранатой.

Как сообщили в УВД Брестской области, в Барановичский ГОВД обратилась 30-летняя горожанка, заявившая, что к ней в квартиру пытается проникнуть бывший сожитель. На лестничной площадке между ними произошел конфликт, после чего 37-летний пьяный мужчина оставил под дверью квартиры похожий на гранату предмет, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что женщина завернула предмет в скотч и выбросила на улицу и вызвала милицию.

Прибывший на место происшествия наряд милиции обнаружил во дворе дома перевязанный скотчем предмет, похожий на гранату.

В целях безопасности жителей, из двух домов был эвакуирован 31 человек. Было перекрыто движение транспорта по улице.

Саперы в/ч 7404 обследовали подозрительный предмет, установив, что это учебная граната РГД-5. Мужчина задержан.