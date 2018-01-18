Милиционеры спасли в Чернобыльской зоне лося, провалившегося под лед

Во время патрулирования зоны отселения и отчуждения сотрудники отделения по охране территории радиационного загрязнения Брагинского РОВД в ста метрах о дороги заметили темное пятно среди льда.

Подойдя ближе, они увидели, что прямо по центру водоема в проруби застрял лось. Видимо, он переходил реку и в месте, где был тонкий лед, провалился.

Милиционеры нашли длинное бревно, чтобы проламывать им лед до самого берега. Прапорщик Сергей Горошко стал крошить лед, а двое его коллег страховали. Когда вокруг лося оказалась свободная зона, тот стал продвигаться в сторону суши.

Операция по спасению животного продолжалась более часа. Несколько раз прапорщик едва сам не ушел под воду.

По словам милиционера, за шесть лет патрулирования зоны это первый подобный случай.

Фото УВД Гомельской области