Лукашенко подписал указ о весеннем призыве

С февраля в Беларуси начнется весенний призыв на воинскую службу. Указ об этом в среду, 17 января, подписал Александр Лукашенко.

Как отмечается в документе, в феврале-мае на срочную военную службу, службу в резерве будут призваны мужчины, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, отмечает пресс-служба главы государства.

Кроме этого, в запас будут уволены военнослужащие-срочники, отслужившие установленый срок.

Установлено, что пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на радиоактивно загрязненных территориях, и назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и работами с компонентами ракетного топлива.

Белорусской железной дороге предписано обеспечить по заявкам Минобороны, других госорганов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, и граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

Военным комиссарам на основании соответствующих решений районных (городских) призывных комиссий поручено направлять в органы прокуратуры материалы в отношении граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, для привлечения их к ответственности согласно законодательству.

Информация о результатах призывной кампании должна быть представлена правительством главе государства до 20 июля.

Фото пресс-службы президента