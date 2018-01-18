Двое из семи представителей движения «За Свободу» зарегистрированы в Минске кандидатами в депутаты

Только два из семи представителей движения «За Свободу» зарегистрированы кандидатами в депутаты Мингорсовета, выборы которых состоятся 18 февраля.

Сегодня представители правоцентристской коалиции, в которую входят «За Свободу», Объединенная гражданская партия и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», провели первый предвыборный пикет на площадке перед Комаровским рынком в Минске, пишет БелаПАН.

«В Минске у нас большие потери, не зарегистрировали пять наших представителей, — отметил председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Причем не регистрировали по абсолютно надуманным основаниям. В основном предъявляли претензии по отношению к недействительным подписям, как под копирку находя у каждого претендента по 10 таких подписей. Также был уникальный случай, когда избирательная комиссия нашла нарушения в декларации нашего представителя Никиты Семененко, фактически «подарив» квартиру, в которой у него нет доли собственности».

Из двух зарегистрированных в Минске кандидатами в депутаты от движения «За Свободу» стали сам Губаревич и заместитель председателя Юрий Мелешкевич.

Губаревич считает, что избирательные комиссии отказывали в регистрации кандидатами сильным претендентам. «Это и Виктор Янчуревич — городской активист, который знает фактически проблемы в каждом районе Минска и давно работает с людьми, и пресс-секретарь Ольга Быковская, и наши молодые активисты, которые работали в своих округах на предварительном этапе кампании», — сказал он.

Политик считает, что избиркомы не случайно отказывают многим представителям движения «За Свободу» в регистрации кандидатами в президенты.

«Мы не являемся партией, потому вырубание наших кандидатов из избирательной гонки никак не отражается на статистике Центризбиркома. Это самое простое, что они могут сделать, чтобы избавиться от конкуренции на местных выборах», — подчеркнул он.

Представители движения «За Свободу» намерены обжаловать решения избирательных комиссий, отказавших им в регистрации кандидатами в депутаты. «Считаем, что есть поводы для отмены их решений и регистрации наших претендентов кандидатами. Если не удастся обжаловать решение в вышестоящей комиссии, то будем подавать жалобы в суд», — сообщил Губаревич.